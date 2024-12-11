 
الأربعاء 2024-12-11 07:58 ص
 

طقس لطيف الحرارة اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غداً الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 11-12-2024 05:54 ص

الوكيل الإخباري-  يستمر الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

اضافة اعلان


ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما غدًا الخميس، يطرأ  تغير على حالة الطقس ، وتشهد المملكة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في البادية.


وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل الحنيطي ينعى العميد المتقاعد الخصاونة

تعبيرية

وظائف فرص عمل للأردنيين في الحكومة والقطاع الخاص

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون للتعيين في الحكومة (أسماء)

تعبيرية

أخبار محلية قرار حكومي بإعفاء طلبة موفدين من مبالغ ماليَّة وغرامات مترتبة عليهم

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 11-12-2024

تعبيرية

أخبار محلية 4259 طالباً وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان الشامل العملي

مجلس النواب

شؤون برلمانية مالية النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة 2025



 




الأكثر مشاهدة