طقس لطيف الحرارة اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غداً الخميس

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس اليوم لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.

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ليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما غدًا الخميس، يطرأ تغير على حالة الطقس ، وتشهد المملكة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ، ودافئ نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في البادية.