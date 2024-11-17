طقس لطيف الحرارة اليوم.. وكتلة هوائية وأمطار قادمة إلى الأردن غداً الإثنين

وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.
أما يوم غدٍ الاثنين، من المتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة، مرافقة لامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. سيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا، مع احتمال هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول الأمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
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