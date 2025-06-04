طقس لطيف الحرارة اليوم ومعتدل حتى السبت

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع الخميس، درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما الجمعة والسبت، يكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 36 - 22، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.
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