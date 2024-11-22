 
الجمعة 2024-11-22 10:44 ص
 

طقس لطيف الحرارة حتى السبت

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 09:14 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الجمعة نهاراً غالباً مشمساً ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفقاً لما أفادت إدارة الأرصاد الجوية.

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ليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


وفي خليج العقبة نهاراً يكون الطقس دافئاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وليلاً يكون الطقس لطيف الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت نهاراً، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وليلاً، يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


أما يوم الأحد، تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز في وسط تركيا، لذا يطرأ انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً وغائماً جزئياً يتحول أحياناً إلى غائم، وتهطل بمشيئة الله زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في شمال ووسط المملكة، وتمتد الهطولات في ساعات المساء لتتركز في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، ويزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض أكثر لدرجات الحرارة. كما تنشط الرياح الغربية المصحوبة بهبات قوية أحياناً تصل إلى 60 كم/ساعة، تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق عدة، خاصة في مناطق البادية.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وخطر سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق، ونحذر الأخوة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.


كما نصحت الأخوة المواطنين بارتداء الملابس الأكثر دفئاً، خاصة في ساعات المساء والليل نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

 
gnews

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