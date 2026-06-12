طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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