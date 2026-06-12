طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 و17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 و15، وفي المرتفعات الشمالية 25 و14، وفي مرتفعات الشراة 26 و13، وفي مناطق البادية 35 و16، وفي مناطق السهول 29 و14، وفي الأغوار الشمالية 37 و20، وفي الأغوار الجنوبية 39 و23، وفي البحر الميت 39 و22، وفي خليج العقبة 40 و24 درجة مئوية.
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