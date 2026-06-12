الجمعة 2026-06-12 10:07 ص

طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة

طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة
طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة
 
الجمعة، 12-06-2026 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 و17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 و15، وفي المرتفعات الشمالية 25 و14، وفي مرتفعات الشراة 26 و13، وفي مناطق البادية 35 و16، وفي مناطق السهول 29 و14، وفي الأغوار الشمالية 37 و20، وفي الأغوار الجنوبية 39 و23، وفي البحر الميت 39 و22، وفي خليج العقبة 40 و24 درجة مئوية.

 
 


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