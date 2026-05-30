طقس لطيف في المملكة وتحذير من نشاط الرياح في مناطق البادية

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم السبت لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 و17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 و15، وفي المرتفعات الشمالية 22 و12، وفي مرتفعات الشراة 24 و13، وفي مناطق البادية 31 و16، وفي مناطق السهول 27 و16، وفي الأغوار الشمالية 34 و20، وفي الأغوار الجنوبية 36 و22، وفي البحر الميت 35 و21، وفي خليج العقبة 37 و22 درجة مئوية.





