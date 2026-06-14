طقس لطيف نسبيًا في المرتفعات وحرارة أعلى في الأغوار والعقبة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11، وفي مرتفعات الشراة 25 - 10، وفي مناطق البادية 33 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 23، وفي البحر الميت 37 - 21، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الأربعاء ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا فوق الجبال، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
-
أخبار متعلقة
-
أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
-
طقس لطيف في أغلب المناطق وارتفاع الحرارة في الأغوار والعقبة
-
للراغبين بالتنزه خلال عطلة نهاية الأسبوع .. إليكم تفاصيل حالة الطقس
-
مايو 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ
-
أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق المملكة الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
أجواء صيفية معتدلة تسيطر على المملكة اليوم وغدًا
-
الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء