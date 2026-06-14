الأحد 2026-06-14 09:34 ص

طقس لطيف نسبيًا في المرتفعات وحرارة أعلى في الأغوار والعقبة

طقس لطيف نسبيًا في المرتفعات وحرارة أعلى في الأغوار والعقبة
طقس لطيف نسبيًا في المرتفعات وحرارة أعلى في الأغوار والعقبة
 
الأحد، 14-06-2026 07:10 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس يومي الأحد والاثنين صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11، وفي مرتفعات الشراة 25 - 10، وفي مناطق البادية 33 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 35 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 23، وفي البحر الميت 37 - 21، وفي خليج العقبة 39 - 23 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما يكون حارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا فوق الجبال، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
 
 


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