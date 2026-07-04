السبت 2026-07-04 09:51 ص

طقس مستقر في المملكة خلال الأيام المقبلة ورياح تنشط في البادية

طقس مستقر في المملكة خلال الأيام المقبلة ورياح تنشط في البادية
طقس مستقر في المملكة خلال الأيام المقبلة ورياح تنشط في البادية
 
السبت، 04-07-2026 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس، السبت، صيفيًا معتدلَ الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ، الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلَ الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

ويبقى الطقس يومَي الاثنين والثلاثاء صيفيًا معتدلَ الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان، اليوم، بين 31 و18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 و16، وفي المرتفعات الشمالية 26 و14، وفي مرتفعات الشراة 28 و15، وفي مناطق البادية 37 و19، وفي مناطق السهول 31 و20، وفي الأغوار الشمالية 39 و23، وفي الأغوار الجنوبية 41 و26، وفي البحر الميت 40 و25، وفي خليج العقبة 40 و25 درجة مئوية.
 
 


gnews

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