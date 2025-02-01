طقس مستقر.. وتقلبات جوية متوقعة بعد منتصف الأسبوع

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الوكيل الإخباري- تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة أجواء مستقرة، مع طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية، مشيرةً إلى تقلبات متوقعة في حالة الطقس بعد منتصف الأسبوع. اضافة اعلان





السبت: يكون الطقس باردًا نسبيًا نهارًا في معظم المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. كما يتشكل الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.



الأحد والإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



الثلاثاء: يستمر الارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع أجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تبقى الأجواء باردة ليلًا في مختلف المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



ونصحت إدارة الأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات الجوية خلال الأيام المقبلة، تحسبًا لأي تغييرات محتملة بعد منتصف الأسبوع.