طقس مستقر.. وتقلبات جوية متوقعة بعد منتصف الأسبوع

السبت: يكون الطقس باردًا نسبيًا نهارًا في معظم المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. كما يتشكل الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
الأحد والإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
الثلاثاء: يستمر الارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع أجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
تبقى الأجواء باردة ليلًا في مختلف المناطق، وباردة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
ونصحت إدارة الأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات الجوية خلال الأيام المقبلة، تحسبًا لأي تغييرات محتملة بعد منتصف الأسبوع.
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