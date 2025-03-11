 
الثلاثاء 2025-03-11 08:05 ص
 

طقس مشمس ودافئ .. آخر تفاصيل الحالة الجوية

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 07:04 ص
الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

كما يطرأ يوم الخميس ارتفاعٌ طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسجّل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وقد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، ويكون الطقس دافئًا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 21 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 19 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 8، وفي مرتفعات الشراه 16 - 7، وفي مناطق البادية 23 - 13، وفي مناطق السهول 22 - 12، وفي الأغوار الشمالية 26 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 18، وفي البحر الميت 27 - 17، وفي خليج العقبة 28 - 17 درجة مئوية.
 
 
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