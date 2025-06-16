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طقس معتدل الاثنين وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري- يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غد الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


كما ويطرأ الاربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.


ويكون الطقس يوم الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15, وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 20, وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 21, وفي البحر الميت 39 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 24 درجة مئوية.

 
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