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طقس معتدل الحرارة الاربعاء وتحذير من الضباب فوق المرتفعات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 17-09-2024 10:41 م

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

 
gnews

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