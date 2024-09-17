طقس معتدل الحرارة الاربعاء وتحذير من الضباب فوق المرتفعات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في المناطق الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.