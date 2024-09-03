طقس معتدل الحرارة في معظم المناطق حتى الجمعة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما ويبقى الطقس يوم الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17, وفي مناطق البادية 35 - 18 وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 38 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 39 - 27، وفي البحر الميت 38 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.
-- (بترا)
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