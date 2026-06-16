طقس معتدل في المرتفعات وحار في الأغوار والبادية الثلاثاء

وأوضحت الإدارة في تقريرها اليومي أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة.
وخلال ساعات الليل، توقعت الإدارة أن يكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً في مختلف مناطق المملكة الأخرى، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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