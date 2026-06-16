طقس معتدل في المرتفعات وحار في الأغوار والبادية الثلاثاء

06:14 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستتأثر، الثلاثاء، بارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، فيما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وأوضحت الإدارة في تقريرها اليومي أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة.



وخلال ساعات الليل، توقعت الإدارة أن يكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً في مختلف مناطق المملكة الأخرى، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.





