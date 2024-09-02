طقس معتدل في معظم المناطق حتى الخميس

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس الأربعاء والخميس معتدلا في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.
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