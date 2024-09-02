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طقس معتدل في معظم المناطق حتى الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الإثنين، 02-09-2024 06:56 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس الأربعاء والخميس معتدلا في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة  28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 29، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

 
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