طقس معتدل ولطيف الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين،
انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ويبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
أما الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14, وفي مرتفعات الشراة 24 - 12, وفي مناطق البادية 33 - 15, وفي مناطق السهول 29 - 18, وفي الأغوار الشمالية 36 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23, وفي البحر الميت 37 - 21، وفي خليج العقبة 37 - 22 درجة مئوية.
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