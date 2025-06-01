طقس معتدل ولطيف الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الأحد، درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر قد تثير الغبار في مناطق البادية.

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