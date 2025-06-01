الأحد 2025-06-01 10:48 ص
 

طقس معتدل ولطيف الحرارة في اغلب المناطق حتى الأربعاء

ا
أرشيفية
 
الأحد، 01-06-2025 06:50 ص

 الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الأحد، درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر قد تثير الغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين،
انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الأربعاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14, وفي مرتفعات الشراة 24 - 12, وفي مناطق البادية 33 - 15, وفي مناطق السهول 29 - 18, وفي الأغوار الشمالية 36 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23, وفي البحر الميت 37 - 21، وفي خليج العقبة 37 - 22 درجة مئوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين أطباء بلا حدود: إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير

طفلة جائعة في غزة

فلسطين شبكة المنظمات الأهلية في غزة: 60 طفلا استشهدوا جوعا

ل

عربي ودولي كالاس: "الحب القاسي" لترامب أفضل من عدم وجوده

ارشيفية لوزير العمل خالد بكار

أخبار محلية وزير العمل يرأس الوفد الأردني في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

فا

منوعات في بلدٍ عربيّ... "تشييع تابوت فارغ" إلى ماذا يرمز؟ (فيديو)

ل

عربي ودولي البولنديون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد في جولة الإعادة

فقلبر

منوعات طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ في ألمانيا - صور

ا

أسواق ومال الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برسوم جمركية مضادة حول الصلب



 
 





الأكثر مشاهدة