الثلاثاء 2025-04-15 07:03 ص
 

عاجل آخر فرصة لهطول الأمطار قبل تحول درجات الحرارة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا و باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة و أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من السهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بامتداد مرتفع جوي،وتكون الاجواء مستقرة ويطرأ إرتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافئًا في باقي المناطق، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس يومي الخميس والجمعة دافئا نسبيًا في اغلب المناطق ،وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 3، وفي مناطق البادية 21 - 7، وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 26 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 28 - 16، وفي البحر الميت 27 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.

 

 
gnews

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الطقس عاجل آخر فرصة لهطول الأمطار قبل تحول درجات الحرارة

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