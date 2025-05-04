عاجل أمطار وسحب رعدية فوق سماء المملكة تؤثر على هذه المناطق الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تأثر المملكة تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفق ما أظهرته تحليلات النماذج العددية الصادرة عنها.

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وبحسب التوقعات، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.



ومع ساعات الظهيرة، يُتوقع تكاثر الغيوم تدريجيًا وتساقط زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما فيها مدينة العقبة، وقد تكون هذه الزخات غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد. كما يُحتمل هطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة.



الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.



أما ليلاً، فتضعف فرص الهطول تدريجيًا، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، في حين يبقى لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تحذيرات الأحد:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة.

خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



أجواء مستقرة جزئيًا يوم الإثنين



توقعت الأرصاد أن يكون الطقس يوم الإثنين غائمًا جزئيًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



كما يُتوقع حتى ساعات العصر هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.



الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، أما ليلًا، فيكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



تحذيرات الإثنين:

تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



استقرار وارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء والأربعاء



وتشير التوقعات إلى أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيشهدان ميلًا لارتفاع درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مستقرًا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، ويميل إلى الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.