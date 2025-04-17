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عاجل ارتفاع جديد على الحرارة وطقس دافئ خلال الأيام الثلاثة المقبلة

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أرشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 06:54 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، ويكون الطقس دافئا بوجه عام وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، إرتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10،وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15 ، وفي الأغوار الشمالية 32 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.

 
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