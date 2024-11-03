 
الأحد 2024-11-03 05:59 ص
 

عاجل الأردن..انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية شمال المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 05:55 ص

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل. الطقس غائم جزئي ولطيف في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقًا لما أفادت به دائرة الأرصاد الجوية.

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وتوقعت الدائرة في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وقد تمتد في ساعات المساء على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الوسطى. الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.


وليلًا، سيكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية. كما نوهت إلى ضرورة توخي الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر، وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

 
gnews

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