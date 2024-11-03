عاجل الأردن..انخفاض على درجات الحرارة وأمطار رعدية شمال المملكة

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل. الطقس غائم جزئي ولطيف في معظم المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وفقًا لما أفادت به دائرة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وتوقعت الدائرة في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانًا، وقد تمتد في ساعات المساء على شكل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق الوسطى. الرياح ستكون غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.



وليلًا، سيكون الطقس باردًا نسبيًا في معظم المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.