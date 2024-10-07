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عاجل الأرصاد: انخفاض قليل على الحرارة وسط رياح نشطة مثيرة للغبار

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الإثنين، 07-10-2024 06:56 ص
الوكيل الإخباري- تنخفض اليوم الاثنين، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة لا سيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا للحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة لا سيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلا للحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الخميس، خريفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 12, وفي مناطق البادية 35 - 18, وفي مناطق السهول 31 - 16, وفي الأغوار الشمالية 34 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
 
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