عاجل الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الحالي

ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، فإنه مع ساعات المساء، تضعف فرص الهطول تدريجيا وتميل الأجواء إلى الاستقرار، فيما تسود أجواء باردة ليلاً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واحتمال حدوث الانجماد في قمم الجبال الجنوبية العالية.
ويطرأ السبت ارتفاع إضافي طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء مستقرة وباردة نسبياً في معظم المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الأجواء باردة ليلاً مع احتمال تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الصباح الباكر.
أما يوم الأحد، فتواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات، خاصة خلال الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الاثنين انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتعود الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء باردة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وخطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق قمم الجبال الجنوبية العالية يوم الجمعة، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.
