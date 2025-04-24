عاجل تعرف على تفاصيل الحالة الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار ،وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً ولاسيما في مناطق البادية.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها السبت، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
اما الأحد، ترتفع درجات الحرارة قليلاً ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 29 - 16، وفي الأغوار الشمالية 33 - 19 ، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.
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