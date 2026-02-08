الأحد 2026-02-08 06:49 ص

عاجل تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة ا
ارشيفية
 
الأحد، 08-02-2026 06:28 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


ليلًا، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأحد، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة ا

الطقس عاجل تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين (أسماء)

وظائف مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين - أسماء

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 8-2-2026

طوابير أمام مركز اقتراع

عربي ودولي انتخابات مبكرة في اليابان الأحد يرجح أن تعزز موقع رئيسة الوزراء

بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة



 






الأكثر مشاهدة