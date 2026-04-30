الخميس 2026-04-30 07:41 ص

عاجل تفاصيل حالة الطقس في الاردن الخميس

أجواء ربيعية
الخميس، 30-04-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   يطرأ الخميس، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مشمسا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


الجمعة، تنخفض درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.

أما السبت، يطرأ ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق ، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.
 
 


أجواء ربيعية

