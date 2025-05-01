عاجل تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة

الجمعة:
أجواء لطيفة نهارًا في معظم المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.
الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في المناطق الصحراوية.
ليلاً: بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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