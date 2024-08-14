عاجل طقس حار في أغلب المناطق حتى السبت

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا في معظم المناطق وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، حارًا في معظم المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.



ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.



ويبقى الطقس السبت، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.