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عاجل طقس حار في أغلب المناطق حتى السبت

طقس الأردن
طقس الأردن




 

الأربعاء، 14-08-2024 06:59 ص

الوكيل الإخباري-  يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليكون الطقس حارا في معظم المناطق وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، حارًا في معظم المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.


ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية.


ويبقى الطقس السبت، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 19 وفي مرتفعات الشراة 32 - 18, وفي مناطق البادية 40 - 24 وفي مناطق السهول 36 - 23, وفي الأغوار الشمالية 42 - 28, وفي الأغوار الجنوبية 45 - 30، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 45 - 30 درجة مئوية.

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