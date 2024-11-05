عدم استقرار جوي غداً الأربعاء .. والأرصاد تحذر

11:03 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة صباح الأربعاء، حيث تكون الأجواء لطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق. اضافة اعلان





ووبينت بأنه واعتباراً من عصر الأربعاء، ستتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم في جنوب المملكة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد والبرد.



أما خلال ساعات الليل المتأخرة، فمن المتوقع امتداد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط وشرق المملكة، مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تثير الغبار في بعض مناطق البادية.



وحذرت الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر وخطر العواصف الرعدية، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار في البادية.