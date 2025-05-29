الخميس 2025-05-29 10:27 ص
 

عودة الأجواء الباردة مع انخفاض درجات الحرارة الخميس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 07:49 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 29 أيار/مايو 2025، بمقدار يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، يكون الطقس نهارًا لطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

أما خلال ساعات الليل، فتسود أجواء باردة نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى الأجواء لطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير

فلسطين بن غفير: إيقاف القتال الآن خطأ تاريخي

قلقق

فن ومشاهير "اتفاق صلح".. محمد سامي يُنهي نزاعه القضائي

تعبيرية

أخبار محلية وزارة الأوقاف تُطلق خدمة "واتس أب" لحجاج الأردن لتيسير مناسكهم

قلق

فن ومشاهير حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتهما الثانية (صورة)

فاغفغا

فن ومشاهير للمرة الأولى.. براد بيت يتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي

ل

أخبار محلية بعد فتحه لثلاثة أشهر.. الأردن يغلق الباب أمام استقدام العمالة الوافدة

ب

عربي ودولي إشكال بين قوات "يونيفيل" وأهالي بلدة ياطر في جنوب لبنان

المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية من الابتدائي حتى التوجيهي .. تغييرات واسعة في طريقة الامتحانات بالمملكة



 
 





الأكثر مشاهدة