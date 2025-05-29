عودة الأجواء الباردة مع انخفاض درجات الحرارة الخميس

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الخميس الموافق 29 أيار/مايو 2025، بمقدار يتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، يكون الطقس نهارًا لطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.



أما خلال ساعات الليل، فتسود أجواء باردة نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى الأجواء لطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

