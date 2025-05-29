عودة الأجواء الباردة مع انخفاض درجات الحرارة الخميس

وفي التفاصيل، يكون الطقس نهارًا لطيف الحرارة في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.
أما خلال ساعات الليل، فتسود أجواء باردة نسبيًّا فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى الأجواء لطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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