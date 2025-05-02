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عودة الأمطار الرعدية لمدة يومين على هذه المناطق الأسبوع المقبل

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أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المناطق الصحراوية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


أما يومي الأحد والاثنين، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8، وفي مرتفعات الشراة 20 - 7، وفي مناطق البادية 26 - 14، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 30 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 20، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 30 - 20 درجة مئوية.

 
gnews

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