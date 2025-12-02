الثلاثاء 2025-12-02 02:30 م

عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس
امطار
الثلاثاء، 02-12-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الجمعة القادم ، ويكون الطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية ومائل للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل مع ساعات المساء والليل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

 
 


