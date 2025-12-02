عودة الامطار الى المملكة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الجمعة القادم ، ويكون الطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية ومائل للدفء في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل مع ساعات المساء والليل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

