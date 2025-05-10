عودة الانخفاض على درجات الحرارة الأيام المقبلة - تفاصيل

11:43 م

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الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، يرافقه نشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية، مما يستدعي من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة. اضافة اعلان





وتالياً تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة :



الأحد – 11 أيار 2025:



نهارًا: أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية.

ليلاً: طقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في بقية المناطق.

تحذير: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية.

نصيحة: تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.



الاثنين – 12 أيار 2025

نهارًا: انخفاض طفيف على الحرارة، وأجواء معتدلة في معظم المناطق، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ليلاً: طقس لطيف في أغلب المناطق، يميل للدفء في الأغوار والعقبة.

تحذير: الغبار المثار بفعل الرياح النشطة قد يؤدي إلى تدني الرؤية في مناطق البادية.



الثلاثاء – 13 أيار 2025

نهارًا: طقس معتدل في معظم المناطق، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع توقع استمرار الرياح النشطة المثيرة للغبار في البادية.

ليلاً: أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات، ولطيفة في باقي المناطق.

تحذير: الغبار مستمر في بعض المناطق الصحراوية، ما قد يعيق الرؤية الأفقية.



الأربعاء – 14 أيار 2025

نهارًا: انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.

ليلاً: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



