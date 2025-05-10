عودة الانخفاض على درجات الحرارة الأيام المقبلة - تفاصيل

وتالياً تفاصيل حالة الطقس للأيام القادمة :
الأحد – 11 أيار 2025:
نهارًا: أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية.
ليلاً: طقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ في بقية المناطق.
تحذير: احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية.
نصيحة: تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.
الاثنين – 12 أيار 2025
نهارًا: انخفاض طفيف على الحرارة، وأجواء معتدلة في معظم المناطق، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
ليلاً: طقس لطيف في أغلب المناطق، يميل للدفء في الأغوار والعقبة.
تحذير: الغبار المثار بفعل الرياح النشطة قد يؤدي إلى تدني الرؤية في مناطق البادية.
الثلاثاء – 13 أيار 2025
نهارًا: طقس معتدل في معظم المناطق، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا في مناطق الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع توقع استمرار الرياح النشطة المثيرة للغبار في البادية.
ليلاً: أجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات، ولطيفة في باقي المناطق.
تحذير: الغبار مستمر في بعض المناطق الصحراوية، ما قد يعيق الرؤية الأفقية.
الأربعاء – 14 أيار 2025
نهارًا: انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة.
ليلاً: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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