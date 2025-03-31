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عيد الفطر بطقس متقلب.. تفاصيل الأيام القادمة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 31-03-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة طقسًا متقلبًا خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي مساء الثلاثاء، يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة يوم الأربعاء.اضافة اعلان


تفاصيل الطقس خلال العيد:
 الإثنين: أجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات.

 الثلاثاء: ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس معتدلًا، لكنه يتحول مساءً إلى غير مستقر، حيث تهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد أحيانًا، مع رياح نشطة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 الأربعاء: انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأجواء لطيفة نهارًا، وباردة نسبيًا ليلًا مع نشاط للرياح المثيرة للغبار في بعض المناطق.

 الخميس 3 نيسان 2025: أجواء لطيفة ومائلة للبرودة فوق المرتفعات، مع ظهور غيوم عالية ورياح معتدلة.

تحذيرات الأرصاد:
 تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة يوم الثلاثاء.
 خطر الانزلاق على الطرقات نتيجة الأمطار.
احتمال تشكل الضباب صباح الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الدافئة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الجبلية، والانتباه أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد ضبابًا أو هطولًا مطريًا.
 
gnews

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