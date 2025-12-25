الخميس 2025-12-25 07:00 م

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت
غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت
الخميس، 25-12-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-   قال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية محمد صدقي إن المملكة تتأثر بمنخفض جوي ماطر طويل التأثير نسبيًا، يمتد من يوم السبت إلى مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف صدقي، الخميس، أن المملكة تتأثر بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لتسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة.

وبيّن أن الأمطار خلال المنخفض تبدأ بالهطل يوم السبت، وتشتد يومي الأحد والاثنين، فيما تستمر إلى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع تشكّل الغيوم الركامية الرعدية، وفقًا لصدقي.

وكشف صدقي عن المناطق الأكثر تأثرًا بالمنخفض المتوقع، وهي مناطق الشريط الغربي من المملكة، كما ستتأثر المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية بالهطل أيضًا.

كما حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من غزارة الأمطار يومي الأحد والاثنين، وخطر تشكّل السيول وجريان المياه في الأودية، واشتداد سرعة الرياح في كثير من الأحيان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية خبراء: وقف إنهاء خدمات من أكمل 30 سنة يتيح استدامة العمل وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات

غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

الطقس غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

عربي ودولي زيلينسكي يلمّح إلى "تمنّي الموت" لبوتين .. والكرملين يرد

و

عربي ودولي مقتل "والي حوران" بتنظيم الدولة بعد ساعات من اعتقال "والي دمشق"

كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

عربي ودولي كازاخستان تحدد سببًا محتملاً لتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية

ب

منوعات مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

ل

عربي ودولي إعدام سعودي قتل مصريا بطريقة مروعة في مكة المكرمة

سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا

عربي ودولي سقوط حافلة ركاب في وادٍ بفيراكروز المكسيكية يسفر عن 8 قتلى و 19 مصابًا



 






الأكثر مشاهدة