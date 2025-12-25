غيوم ركامية وأمطار رعدية .. الأرصاد تكشف تفاصيل منخفض السبت

وأضاف صدقي، الخميس، أن المملكة تتأثر بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لتسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة.
وبيّن أن الأمطار خلال المنخفض تبدأ بالهطل يوم السبت، وتشتد يومي الأحد والاثنين، فيما تستمر إلى يومي الثلاثاء والأربعاء.
ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع تشكّل الغيوم الركامية الرعدية، وفقًا لصدقي.
وكشف صدقي عن المناطق الأكثر تأثرًا بالمنخفض المتوقع، وهي مناطق الشريط الغربي من المملكة، كما ستتأثر المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية بالهطل أيضًا.
كما حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من غزارة الأمطار يومي الأحد والاثنين، وخطر تشكّل السيول وجريان المياه في الأودية، واشتداد سرعة الرياح في كثير من الأحيان.
