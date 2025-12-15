فرصة لتساقط الثلوج في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يتأثر الأردن مساء اليوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويستمر تأثيره حتى يوم الأربعاء القادم.



تبدأ فرص هطول الأمطار على فترات اعتباراً من مساء الاثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء، وتشمل أغلب مناطق شمال ووسط وجنوب وشرق المملكة بنسب متفاوتة، مع أفضلية لمناطق جنوب المملكة، تليها الوسطى ثم الشمالية والشرقية.



تسود أجواء باردة إلى باردة جداً نهاراً، وباردة جداً ليلاً.

اضافة اعلان



وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي خلال ليلتي الثلاثاء/الأربعاء والأربعاء/الخميس فوق المرتفعات الجبلية العالية .



مواقع مختصة بالطقس اكدت انه توجد فرصة لتساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (جبال الشراه) خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفجر وصباح يوم الأربعاء.