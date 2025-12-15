الإثنين 2025-12-15 01:31 م

فرصة لتساقط الثلوج في الاردن

ثلوج الأردن
ثلوج
الإثنين، 15-12-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  يتأثر الأردن مساء اليوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة  ويستمر تأثيره حتى يوم الأربعاء القادم.
 
تبدأ فرص هطول الأمطار على فترات اعتباراً من مساء الاثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء، وتشمل أغلب مناطق شمال ووسط وجنوب وشرق المملكة بنسب متفاوتة، مع أفضلية لمناطق جنوب المملكة، تليها الوسطى ثم الشمالية والشرقية.
 
تسود أجواء باردة إلى باردة جداً نهاراً، وباردة جداً ليلاً.

وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي خلال ليلتي الثلاثاء/الأربعاء والأربعاء/الخميس فوق المرتفعات الجبلية العالية .
 
مواقع مختصة بالطقس اكدت انه توجد فرصة لتساقط  زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (جبال الشراه) خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفجر وصباح يوم الأربعاء.


ولا يُستبعد تساقط زخات ثلجية فوق المرتفعات العالية في شمال ووسط المملكة خلال فجر وصباح يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

 
 


