فرصة لتساقط الثلوج في الاردن

تبدأ فرص هطول الأمطار على فترات اعتباراً من مساء الاثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء، وتشمل أغلب مناطق شمال ووسط وجنوب وشرق المملكة بنسب متفاوتة، مع أفضلية لمناطق جنوب المملكة، تليها الوسطى ثم الشمالية والشرقية.
تسود أجواء باردة إلى باردة جداً نهاراً، وباردة جداً ليلاً.
وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي خلال ليلتي الثلاثاء/الأربعاء والأربعاء/الخميس فوق المرتفعات الجبلية العالية .
مواقع مختصة بالطقس اكدت انه توجد فرصة لتساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (جبال الشراه) خلال ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفجر وصباح يوم الأربعاء.
ولا يُستبعد تساقط زخات ثلجية فوق المرتفعات العالية في شمال ووسط المملكة خلال فجر وصباح يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
-
أخبار متعلقة
-
المنخفض القبرصي يقترب من الاردن..امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
-
الأرصاد تحذّر المواطنين من طقس الاثنين
-
منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض المرتقب خلال الأسبوع المقبل
-
طقس بارد حتى الثلاثاء والأرصاد تحذر
-
الأرصاد الجوية: الهطولات المطرية ترفع أداء الموسم المطري إلى 16%