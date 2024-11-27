فرص ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 12 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 10 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 4، وفي مرتفعات الشراة 7 - 3, وفي مناطق البادية 14 - 8, وفي مناطق السهول 13 - 7, وفي الأغوار الشمالية 21 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 14، وفي البحر الميت 21 - 13، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر خاصة فوق المناطق المرتفعة والسهول الشرقية والبادية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، داعيةً المواطنين إلى ارتداء الملابس الأكثر دفئاً خاصة أثناء الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.
أما الخميس والجمعة، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويكون الطقس يوم السبت، باردا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفًا في مناطق البادية والسهول بينما تميل الأجواء قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
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