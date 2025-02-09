فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن

07:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719851 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الباردة في مختلف مناطق المملكة خلال اليوم والايام القادمة، مع فرص لهطول زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، وتحذيرات من تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل والصباح الباكر. اضافة اعلان





الأحد ، يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة. في ساعات المساء، يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في شمال المملكة، تمتد ليلاً لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية. الرياح جنوبية غربية تتحول لاحقاً إلى غربية.



الاثنين ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الباردة في معظم المناطق. تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.



الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارداً، وفرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة.



الأربعاء ، تبقى الأجواء باردة، مع احتمال تساقط زخات خفيفة من المطر في ساعات ما بعد الظهر شمال ووسط المملكة. الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مساءً.



تحذيرات وتنبيهات:

خطر تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية والسُهول.

الحذر من انزلاق المركبات على الطرق المبتلة.

ضرورة ارتداء الملابس الدافئة، خصوصاً في المناطق الجبلية العالية.