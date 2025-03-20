الخميس 2025-03-20 11:06 ص
 

فيديو .. الضباب يلف العاصمة وهذه تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

ضباب كثيف في العاصمة عمان
ضباب كثيف في العاصمة عمان
 
الخميس، 20-03-2025 10:10 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت وسط العاصمة عمان صباح اليوم انتشارًا كثيفًا للضباب، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المرتفعة والطرقات الحيوية.اضافة اعلان


وحذّرت الجهات المختصة السائقين من خطر الانزلاق وضعف الرؤية، داعية إلى القيادة بحذر واستخدام الأضواء الأمامية المنخفضة عند التنقل.

ويتعمق اليوم الخميس تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة، وتستمر درجات الحرارة في انخفاضها بشكل ملموس لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، ويحتمل أن تكون غزيرة أحيانًا في شمال المملكة مع فرصة ضعيفة لحدوث الرعد وهطول البرد.
 
 
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