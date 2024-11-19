فيديو : تساقط الامطار في المملكة والارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق

وبحسب ادارة الارصاد قد تكون الهطولات المطرية غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، خاصة في شمال المملكة. ومن المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيًا مع ساعات الظهيرة إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية.
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