 
الثلاثاء 2024-11-19 03:37 م
 

فيديو : تساقط الامطار في المملكة والارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق

امطار
امطار
الثلاثاء، 19-11-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري-   تشهد العديد من المناطق  في شمال المملكة هطولاً للامطار ، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.
 

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 تكون الأجواء اليوم  الثلاثاء مائلة للبرودة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى

وبحسب ادارة الارصاد قد تكون الهطولات المطرية غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد وتساقط البَرَد، خاصة في شمال المملكة. ومن المتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيًا مع ساعات الظهيرة إلى أجزاء من المناطق الشمالية الشرقية.

 

 
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