فيديو - سيول جارفة بمناطق في المملكة

ووفق مقاطع الفيديو التي وصلت "الوكيل الإخباري"، فقد خلفت الأمطار سيولا جارفة في وادي السلايطة بمحافظة مأدبا وفي محافظة الكرك ومحافظة معان، بالإضافة إلى منطقة الأزرق شرقي المملكة.
وكانت أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وسط تحذيرات من خطر احتمال جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق وجنوب المملكة.
راعي أغنام في محافظة معان يوثق جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة #الوكيل_الاخباري #الاردن pic.twitter.com/ZDz9MuxbWK— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 8, 2025
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