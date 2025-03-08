فيديو - سيول جارفة بمناطق في المملكة

الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو جريان السيول في مناطق وسط وجنوب وشرق المملكة بالتزامن مع الحالة الجوية التي أثرت على المملكة أمس الجمعة.



ووفق مقاطع الفيديو التي وصلت "الوكيل الإخباري"، فقد خلفت الأمطار سيولا جارفة في وادي السلايطة بمحافظة مأدبا وفي محافظة الكرك ومحافظة معان، بالإضافة إلى منطقة الأزرق شرقي المملكة.



وكانت أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وسط تحذيرات من خطر احتمال جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق وجنوب المملكة.

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وتاليا الفيديوهات:

#الاردن pic.twitter.com/tDmrOzp2z0 مواطنون يوثقون السيول الجارفة في الكرك نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي #الوكيل_الاخباري March 8, 2025

#الاردن pic.twitter.com/jDxpTXZ3JT شاهد السيول الجارفة في وادي السلايطة نتيجة الأمطار الغزيرة وحالة عدم الاستقرار الجوي #الوكيل_الاخباري March 8, 2025