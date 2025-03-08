 
السبت 2025-03-08 11:53 ص
 

فيديو - سيول جارفة بمناطق في المملكة

جانب من السيول
جانب من السيول
 
السبت، 08-03-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري - وثقت مقاطع فيديو جريان السيول في مناطق وسط وجنوب وشرق المملكة بالتزامن مع الحالة الجوية التي أثرت على المملكة أمس الجمعة.

ووفق مقاطع الفيديو التي وصلت "الوكيل الإخباري"، فقد خلفت الأمطار سيولا جارفة في وادي السلايطة بمحافظة مأدبا وفي محافظة الكرك ومحافظة معان، بالإضافة إلى منطقة الأزرق شرقي المملكة.

وكانت أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وسط تحذيرات من خطر احتمال جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شرق وجنوب المملكة.

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وتاليا الفيديوهات:

 

 

 

 



 
 
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