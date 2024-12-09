فيديو وصور - ضباب كثيف يلف المفرق وطريق الجامعة الهاشمية

وتاليا الصور والفيديو:
ضباب كثيف على طريق المفرق-الخالدية#الاردن #الطقس #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/MFiEos63mf— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 9, 2024
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