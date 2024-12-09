فيديو وصور - ضباب كثيف يلف المفرق وطريق الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، مناطق واسعة في محافظة المفرق وتحديدا منطقة الخالدية وطريق الجامعة الهاشمية وسط أجواء باردة.

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ووصل لـ"الوكيل الإخباري"، مقطع فيديو وصورا - من مناطق تشكل الضباب - تُظهر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات.

من جانبها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

وتاليا الصور والفيديو:





