الجمعة 2025-06-27 11:49 ص
 

كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 27-06-2025 08:39 ص

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية حارة، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غد السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 
gnews

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