كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية حارة، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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