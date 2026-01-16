كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر

ووفق الارصاد الجوية يستمر الطقس يوم الاثنين باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية خلال ساعات الصباح، فيما تسود أجواء مستقرة ليلًا مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق التي تشهد ضبابًا أو هطولات مطرية، تجنبًا للانزلاق وتدني مدى الرؤية الأفقية.
