كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - تتأثر المملكة بمشيئة الله يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقًا إلى المناطق الشرقية، وقد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانًا في أجزاء من الشمال مع احتمال ان تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مع زخات خفيفة في بعض المناطق الجنوبية الغربية.

ووفق الارصاد الجوية يستمر الطقس يوم الاثنين باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية خلال ساعات الصباح، فيما تسود أجواء مستقرة ليلًا مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية.