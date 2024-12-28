كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة.. وأمطار رعدية الاثنين

الوكيل الإخباري- يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة، مع طقس بارد وغيوم منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وفقًا لما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية.

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هناك احتمال لهطول زخات مطرية شمالًا قد تكون غزيرة أحيانًا في الصباح ومصحوبة بالرعد، مع احتمالية زخات خفيفة غرب المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ليلًا، يكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا في شمال ووسط المملكة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة شمالًا.



ونصحت الأرصاد بالحذر من الانزلاقات على الطرق المبتلة والانتباه لتشكل الصقيع صباحًا فوق المرتفعات العالية والبادية، وأخذ الحيطة من احتمال تشكل السيول في أقصى الشمال صباحًا.



الأحد ، يكون الطقس باردًا مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة وفرصة لأمطار خفيفة صباحًا في أقصى الشمال. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ليلًا، يكون الطقس شديد البرودة وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع أمطار شمالًا تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى.



ونصحت الأرصاد بالحذر من الانزلاقات على الطرق المبتلة، وارتداء الملابس الدافئة، والانتباه لتشكل الصقيع صباحًا فوق المرتفعات الجنوبية العالية والبادية.



الاثنين ، تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة. يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع أمطار متقطعة شمالًا ووسطًا قد تكون غزيرة أحيانًا لفترات قصيرة ومصحوبة بالرعد، وتمتد أحيانًا إلى أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.



وأفادت الأرصاد مسبقا بأن التحليلات الأولية للنماذج العددية تشير إلى أن المملكة ستتأثر بامتداد منخفض جوي يوم الاثنين. ونصحت بالحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الغيوم الملامسة للأرض، والانتباه لاحتمال تشكل السيول شمال المملكة، والحذر من الانزلاقات على الطرق، وارتداء الملابس الدافئة.

ويوم الثلاثاء، يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع زخات مطرية شمالًا ووسطًا وأجزاء من الجنوب الغربي. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.