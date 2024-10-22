كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة.. والحرارة أقل من معدلاتها بنحو 5 درجات مئوية

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً خلال اليوم و الأيام المقبلة، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية.

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ويكون الطقس اليوم خريفياً لطيفاً في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحياناً بعد الظهر في المناطق الشرقية. وفي ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً في أغلب المناطق، بينما يظل لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.