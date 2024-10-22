كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة.. والحرارة أقل من معدلاتها بنحو 5 درجات مئوية

ويكون الطقس اليوم خريفياً لطيفاً في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحياناً بعد الظهر في المناطق الشرقية. وفي ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً في أغلب المناطق، بينما يظل لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
ونصحت الأرصاد بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل، مع احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية بسبب الغبار.
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