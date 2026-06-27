كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من هذا الموعد

وأوضح آل خطاب أن الأجواء ستكون حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات، الأمر الذي يخفف نسبياً من الإحساس بالحرارة، لافتاً إلى أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة في معظم المناطق، مما يوفر أجواءً مريحة نسبياً.
وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمّان ستتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق البادية، ولا سيما البادية الشمالية الشرقية، ما بين 37 و38 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار.
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