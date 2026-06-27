كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن اعتبارا من هذا الموعد

08:32 م

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن المملكة ستتأثر اعتباراً من يوم الأحد بكتلة هوائية حارة نسبياً، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية. اضافة اعلان





وأوضح آل خطاب أن الأجواء ستكون حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات، الأمر الذي يخفف نسبياً من الإحساس بالحرارة، لافتاً إلى أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة في معظم المناطق، مما يوفر أجواءً مريحة نسبياً.



وأضاف أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في العاصمة عمّان ستتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق البادية، ولا سيما البادية الشمالية الشرقية، ما بين 37 و38 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار.









