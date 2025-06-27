الجمعة 2025-06-27 01:34 ص
 

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 27-06-2025 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من  الجمعة 27 حزيران 2025 بكتلة هوائية حارة، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جدًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

الجمعة والسبت:
ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبادية والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان


الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون ديرلاين

عربي ودولي رئيسة المفوضية الأوروبية: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي ترامب: وقعنا اتفاقا متعلقا بالتجارة مع الصين

تعبيرية

طب وصحة مخاطر الاستحمام بالماء البارد في الطقس الحار

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: لم ترد معلومات عن نقل إيران لليورانيوم قبل الهجوم الأميركي

نتنياهو

فلسطين مكتب نتنياهو: مستعدون للدخول في مفاوضات

مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم

تعبيرية

الطقس كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة

دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة

عربي ودولي دعوة لتجديد الالتزام بالسلام والعدالة بعد 80 عامًا على ميثاق الأمم المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة