كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة

الجمعة والسبت:
ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبادية والبحر الميت والعقبة.
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
أما ليلًا، فيكون الطقس معتدلًا في معظم المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت.
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