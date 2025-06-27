كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستتأثر اعتبارًا من الجمعة 27 حزيران 2025 بكتلة هوائية حارة، تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جدًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



الجمعة والسبت:

ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبادية والبحر الميت والعقبة.

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الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.