كتلة هوائية حارة قادمة الى المملكة في هذا الموعد

وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، حفاظًا على السلامة العامة.
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