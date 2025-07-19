كتلة هوائية حارة قادمة الى المملكة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة الثلاثاء القادم، تؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وبينت أن درجة الحرارة العظمى ستصل إلى نحو 36 درجة مئوية في العاصمة عمّان، وبين 43 و44 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، حفاظًا على السلامة العامة.