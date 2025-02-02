كتلة هوائية من أصل قطبي.. تطورات حالة الطقس لـ3 أيام

الأحد: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
الاثنين: ارتفاع طفيف على الحرارة، وأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في الأغوار والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية، والرياح تتحول تدريجيًا من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
الثلاثاء: ارتفاع طفيف آخر، والطقس مائل قليلًا للبرودة فوق المرتفعات، ودافئ في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة ليلًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
الأربعاء: تبدأ المملكة، بمشيئة الله، بالتأثر تدريجيًا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة.
يكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، يتحول لاحقًا إلى غائم في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيًا إلى المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد أحيانًا.
خلال ساعات المساء والليل، تشتد الرياح الغربية النشطة، وتصل سرعة بعض الهبات إلى 60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية. كما تمتد الهطولات لتشمل أغلب المناطق، حيث يتوقع أن تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بالرعد وهطول البرد أحيانًا.
وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض. وخطر شدة سرعة الرياح وتطاير الأجسام غير المثبتة. واحتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة بفعل غزارة الأمطار. وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، خاصة في مناطق البادية.
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