كتلة هوائية من أصل قطبي.. تطورات حالة الطقس لـ3 أيام

الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى الأربعاء، مشيرةً إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي من اصل قطبي.



الأحد: طقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



الاثنين: ارتفاع طفيف على الحرارة، وأجواء باردة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئة في الأغوار والعقبة، مع غيوم متوسطة وعالية، والرياح تتحول تدريجيًا من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



الثلاثاء: ارتفاع طفيف آخر، والطقس مائل قليلًا للبرودة فوق المرتفعات، ودافئ في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال المملكة ليلًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الأربعاء: تبدأ المملكة، بمشيئة الله، بالتأثر تدريجيًا بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة.

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