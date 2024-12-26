 
الخميس 2024-12-26 07:54 ص
 

كيف ستكون حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 05:53 ص

الوكيل الإخباري-يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلًا، تكون الأجواء باردة مع ظهور غيوم متفرقة، ورياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.


وغدًا الجمعة، يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الاعتيادية، مع طقس بارد نسبيًا وغائم جزئيًا في شمال المملكة. يُتوقع احتمال ضعيف لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال وشرق المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.


ليلًا، يكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا بشكل عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


أما السبت، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا في معظم المناطق، مع احتمال زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في أجزاء من شمال المملكة. الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وليلاً، تكون الأجواء باردة عمومًا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول.

 
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